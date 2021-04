Elbúcsúztatták el az iszlamista támadásban megölt francia rendőrnőt

Megosztás Tweet



Franciaországban nemzeti megemlékezésen búcsúztatták el pénteken a Párizshoz közeli Rambouillet-ban azt a rendőrségi alkalmazottat, aki egy héttel ezelőtt iszlamista merénylet áldozata lett.

A rendőrség recepcióján dolgozó 49 éves Stéphanie Monfermét „azért gyilkolták meg, mert a hazáját, Franciaországot szolgálta” – mondta búcsúbeszédében Jean Castex miniszterelnök. A fegyvertelen, egyenruhát nem viselő rendőrségi alkalmazott „annak az embernek a szemében, akinek a nevét nem vagyok hajlandó kimondani, a francia rendőrséget és az állami tekintélyt testesítette meg” – tette hozzá a kormányfő a gyilkosság helyszínéhez közel rendezett búcsúztatáson.

A 28 éve a rambouillet-i rendőrőrsön dolgozó nőt április 23-án késelte halálra egy tunéziai iszlamista a rendőrség bejáratánál a két biztonsági kapu között. A támadó befurakodott az áldozata mögé, majd amikor mögöttük a kapu bezáródott, elővette a kést, és a kapu másik oldalán lévő rendőrök szeme láttára többször megszúrta a nőt. Amikor a második ajtó kinyílt, az egyik rendőr kétszer rálőtt az elkövetőre, aki később életét vesztette.

„Boldog és segítőkész ember volt, ami az időnként nehéz hétköznapokban sokat segített” – mondta Jean Castex a megölt nő portréja előtt, amelyet egyenruhás rendőrök helyeztek el ünnepélyesen. Stéphanie Monfermének posztumusz Becsületrendet, a legmagasabb francia állami kitüntetést adományozta a kormány, amelynek értelmében két gyereke a nemzet árvájának tekintendő, s ellátásukért mostantól az állam felelős.

A búcsúztatáson megjelent Gérald Darmanin belügy-, Eric Dupond-Moretti igazságügyi, Amélie de Montchalin közszolgálati, Marlene Schiappa állampolgári jogokért felelős és Nadia Hai várospolitikáért felelős miniszter, valamint Gabriel Attal kormányszóvivő, az ellenzéki pártok részéről pedig Valérie Pécresse, a Párizs körüli Ile-de-France régió jobboldali elnöke, Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke és Olivier Faure, a Szocialista Párt vezetője.

A megölt rendőrnőt szűk családi körben, csütörtökön helyezték örök nyugalomra, a temetésen részt vett Emmanuel Macron államfő.

A rendőri erők ellen 2014 óta 17 iszlamista merényletet követtek el a terrorelhárítási ügyészség szerint.

A búcsúztatáson megjelent mintegy kétszáz rendőr is.

Laetitia Ducros, a SGP rendőrszakszervezet részéről az AFP-nek elmondta: nagyra értékeli, hogy a kormány végre a rendőrség civil alkalmazottait is rendőrként ismeri el, és tudatára ébredt annak, hogy ők is veszélyben vannak, ezért a rendőrségek recepcióit is biztonságosabbá kell tenni.

Az elkövetőt Jamel Gordeche-nek hívták, 36 éves tunéziai állampolgár volt. 2009-ben illegális bevándorlóként érkezett az országba, de 2020 óta munkavállalást is lehetővé tevő tartózkodási engedélye volt, és korábban nem volt ismert a hatóságok előtt. Fuvarozóként dolgozott Rambouillet-ban, a helyi kórházban pszichés zavarok miatt kezelték.

A vádhatóság szerint az elkövető a támadást megelőzően felderítette a terepet, tette végrehajtása közben pedig olyan kijelentéseket tett, amelyek terrorista indíttatásra utalnak. Szemtanúk beszámolói szerint a tettes azt kiabálta, hogy „Allahu akbar!”. Az ügyészség a mobiltelefonja átvizsgálását követően közölte, hogy az elkövető dzsihadista és pedo-pornográf internetes oldalakat látogatott.