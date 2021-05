Nyakunkon a nyár, nagy erőkkel keresik a biztonságos bulizás kulcsát

Megosztás Tweet



A március végén Barcelonában megrendezett 5000 fős járványügyi kísérleti koncert eredményei bizakodásra adhatnak okot a nyári fesztiválszezon előtt. Akármekkora óvatossággal közelítjük meg a témát, az eredmények arra engednek következtetni, hogy a megfelelő óvintézkedések mellett van esély a biztonságos tömegrendezvény szervezésre.

A katalán fővárosban tartott eseményen jelenlévők számára az élmény kis túlzással felért egy újjászületéssel, az egy hónap múlva nyilvánosságra hozott számadatok pedig a fesztiválok szervezőinek arcára csaltak rég nem látott mosolyt. Mint arról beszámoltunk, a barcelonai koncert utáni két hétben a résztvevők közül hat embernek lett pozitív a koronavírustesztje, négyükről azonban biztosan tudható, hogy nem a rendezvényen fertőződtek meg, hanem egy családtagjuktól kapták el a vírust.

A résztvevők számához viszonyítva ez több, mint biztató adat.

Március végén Hollandiában is megpróbálkoztak a barcelonaihoz hasonló felméréssel. A kísérlet helyszínéül a Dronten melletti Biddinguizen kisközség szolgált, amely nyaranta a nagy népszerűségnek örvendő Lowlands fesztiválnak is otthont ad. A buli a The Back to Live! névre keresztelt próbasorozat hetedik és egyben utolsó tesztállomása volt, amely a Fieldlab tudományos kutatószervezet égisze alatt zajlott, és amelyet a holland kormány is támogatott.

A minifesztiválra érkezők kötelesek voltak 48 óránál nem régebbi PCR-tesztet felmutatni, a bejáratnál pedig szúrópróbaszerű tesztelés folyt lázmérés keretében. Az eredmények ellenőrzését egy mobilalkalmazás segítette. Továbbá a résztvevők mozgásérzékelőket is kaptak, amelynek fő célja a másokkal való érintkezés nyomon követése volt. A maszkviselést hiába tették kötelezővé, a betartatás nem igazán sikerült.

A fesztiválozóktól öt nappal az esemény után újabb mintát vettek. Az utolsó összejövetel eredményeiről még nincsenek nyilvános adatok, de az előző hat tesztesemény számait már ismertették a hatóságok:

az összesen 6200 bulizó közül 41-en voltak tünetmentesen pozitívak, ami kétségkívül kiváló arány.

Előzetes sajtóértesülések szerint május 29-én Párizsra is érdemes lesz odafigyelni, hiszen a fővárosi Accor Arenában is tesztkoncertre készülnek a francia vezetés felügyelete alatt. A Sortiraparis nyilvánosságra hozta a részleteket. A tervezet alapján 5000 résztvevővel számolnak zárt térben, további 2500-an pedig odakintről élvezhetik az Indochine nevű pop-rock banda fellépését. Roselyne Bachelot, a francia kormány kulturális minisztere elmondta:

„A maszkviselés kötelező lesz, a jelenlévőket a belépés előtt kontrollálják majd. Mindannyiunk számára nagy pillanat ez, sokan vágynak már ilyen jellegű nagyszabású mulatságra. Reméljük, a végén ünnepelhetünk. Gőzerővel dolgozunk azon, hogy minden lehetséges óvintézkedést megtegyünk a jelenlévők biztonsága érdekében.”

Bachelot azt is elárulta, hogy a próba kimenetelét és eredményeit pár nappal a rendezvény után hozzák majd nyilvánosságra, emellett nemsokára a dél-franciaországi Marseille-ben is hasonló zenés felmérés lesz napirenden.

Amíg Európában folyik a kísérletezés, addig Új-Zélandon szinte meg sem állt a kulturális élet. Múlt szombaton az aucklandi Eden Park stadionban 50 ezer rajongó gyűlt össze a Six60 együttes fellépésére. A szigetország esetében mindez nem meglepő, mivel a járvány kirobbanása óta 2600 Covid-fertőzést és csupán 26 halálesetet regisztráltak, köszönhetően a gyors és effektív lezárásoknak. A nagyszabású akcióra nem vonatkoztak sem maszkviselési, sem pedig távolságtartási szabályok, a közönség mentesült a negatív koronavírusteszt bemutatása alól is.

A zenekar az Instagram-oldalán tette közzé ezt a két fotót a következő aláírással:

„Legközelebb, ha azt mondják, lehetetlen, mutassátok meg nekik ezt.”

Az élmény magáért beszél.

