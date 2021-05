Még tart a veszélyhelyzet, de az európai baloldal máris a bevándorlást sürgeti

Megosztás Tweet



Európában tombol a koronavírus-járvány harmadik hulláma, de az európai baloldal máris a migrációval van elfoglalva. Balliberális képviselők olyan tervezetet nyújtottak be az Európai Parlamentben, ami alapján bizonyos jogi kiskapukkal vagy más lehetőségekkel szabályossá tennék az illegális migrációt.

Margaritisz Szkínász, az Európai Bizottság migrációügyi alelnöke a bizottság új migrációs és menekültügyi paktum javaslatát ismertető brüsszeli sajtóértekezleten 2020. szeptember 23-án (Fotó: MTI/EPA pool/Stephanie Lecocq)

„A liberális képviselők azt is szorgalmazzák, hogy az Európai Unió migrációs reformjában fektessenek nagyobb hangsúlyt arra, hogy legális útvonalakat alakítsanak ki a migránsoknak. Szerintük ebből a munkaerőpiacnak is haszna is lenne” – mondta Palóc André, a Századvég vezető elemzője az M1 Unió 27 című magazinjában.

Őry Mariann, a Magyar Hírlap külpolitikai rovatvezetője kifejtette: „A járvány kellős közepén arról kezdett el beszélni az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament liberális többsége, hogy szükség van arra, hogy legalizálják a migrációs útvonalakat. Szerintük meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy akik Európába akarnak jönni dolgozni, azok számát minél jobban fel lehessen pörgetni.”

Európában a járványhelyzet miatt jelentősen megnőtt a munkanélküliség, milliók vesztették el az állásukat, és kerültek kilátástalan helyzetbe.

„Egy ilyen helyzetben arról beszélni, hogy a munkaerő-problémákat a bevándorlás fokozásával kellene kezelni, az meglehetősen rossz időzítésre vall”

– tette hozzá.

A szakértő felhívta a figyelmet, hogy az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának (LIBE) több képviselője is úgy nyilvánult meg 2015 óta, hogy támogatják az illegális bevándorlást. És bár úgy véli, hogy a munkaerőpiaci problémák felvetésének van alapja, arra nem jelenthet tényleges megoldást a migráció legalizálása.

