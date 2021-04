Bármikor megszülethet a WHO jelképes döntése a Sinopharm vakcináról

Bármelyik pillanatban jóváhagyhatja a WHO a Sinopharm vakcina sürgősségi felhasználását. Ez tulajdonképpen egy ajánlás, ami megerősíti, hogy biztonságos és hatásos a kínai oltóanyag. Igazából jelképesnek nevezhető a döntés, hiszen a gyakorlatban eddig már több mint 200 millió adag Sinopharm vakcinát adtak be világszerte, több mint 40 országban használják. Nem véletlen, hogy szerdán Angela Merkel német kancellár is egyeztetett vakcina ügyben a kínai miniszterelnökkel – hangzott el az M1 Híradójában.