Embereket támadott meg a szabadon kószáló tigris

Megosztás Tweet



A nagymacska, amely feltehetően véletlenül került egy szibériai településre, Turij Rogba napokig rettegésben tartotta a lakókat.

Egy hatalmas ragadozó macskaféle látványa sokaknál nem a nyugalom szimbóluma. Ha az állat szabadon kószál, fokozódik a izgalom, ha pedig egyenesen felénk tart, akkor már csak a fohászkodásra marad idő. Hasonlót élhettek át a kelet-szibériai településen az elmúlt napokban elhatalmasodott a káosz.

Egy kínai pártól származó felvételen jól láthatók a tigristámadás pillanatai. A közel 90 kilogrammos nagymacska óriási sebességgel ront neki autójuknak, miközben a két utas kétségbeesetten próbál elmanőverezni. Az elkerülhetetlen ütközés során a kocsi egyik ablaka is összetört. A tomboló állat egy másik személy autójába is behatolt, majd egy járókelőre is lecsapott, akinek csodával határos módon sikerült sértetlenül elmenekülnie.

Egy állatvédő szervezet szerint, amely az Amur folyó mentén élő szibériai tigrispopuláció megőrzése céljából jött létre, az állat véletlenül tévedhetett be az orosz területre a szomszédos Kínából. A helyi farmerek magukra vállalták a „csíkos betolakodó” távol tartását, amíg a hivatalos szervek nem léptek közbe.

Az állatvédelmi központ megerősítette, hogy a támadássorozat nem járt súlyos sérüléssel, a magányos ragadozót azóta elfogták, jelenleg orvosi ellenőrzés alatt van. Ha egészséges, visszaengedik a vadonba.

Napjainkban a szibériai tigris veszélyeztetett faj, vadon élő egyedeinek száma körülbelül négyezerre tehető.