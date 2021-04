Súlyos szívbeteg kisfiú álmát teljesítették a rendőrök

Az illinois-i Worth városában született Ibrahim életveszélyes szívbetegségben szenved, de minden álma az volt, hogy egy napra rendőr lehessen – írja a FoxNews.

Egy kívánságteljesítő alapítványon keresztül a chicagói rendőrség valóra váltotta a kisfiú álmát.

Egy napra felszerelhetett a különleges rendőri egységhez, a SWAT tagjai kiképezték, és részt vehetett egy „Lamborghini-tolvaj” elfogásában is.

Többek között megtekintette a páncélautót, a kiképzőpálya egy részén is át kellett jutnia, és végül megsimogatta a rendőrkutyákat.

We partnered with @WishIllinois today to fulfill the wish of 7-year-old Ibrahim, who has a life-threatening cardiac condition. Ibrahim wanted to be a police officer for a day to catch a luxury car thief, so we made him an honorary CPD SWAT officer to make his dream come true. pic.twitter.com/aWuy0U7T4s

— Chicago Police (@Chicago_Police) April 18, 2021