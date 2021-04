Tíz rejtélyes eltűnés, amitől mai napig borsódzik a hátunk

A Bex becenevű lány 2011-ben, a Disney Wonder tengerjáró hajó legénységének volt a tagja. Utoljára egy telefonbeszélgetés közben látták, amiről sokan azt gondolják, hogy felkavaró lehetett a lány számára.

A munkaadója szerint baleset történt a dolgozói medencénél, és Rebecca kizuhant a fedélzetről. Ennek ellent mond, hogy a medence mellett megtalált papucs nem Rebecca mérete volt, ráadásul egy két méter magas fal választotta el a medencét az óceántól.

Vannak, akik szerint a Disney tudhat valamit, mert rendkívül titokzatos a történtekkel kapcsolatban. Az ügyet még ma is vizsgálják.

A 23 éves nő eltűnése máig megoldatlan rejtély: huszonkét évvel ezelőtt egy óceánjárón vakációzott Amy Bradley a szüleivel és bátyjával a Karib-térségnél, egyik nap azonban köddé vált.

A Rhapsody of the Seas üdülőhajón utaztak 1998. március 24-én. Testvére, Brad állítása szerint a fiatal lány az előző este hajnali egyig mulatott a hajó zenekarának tagjaival, majd nyugovóra tért.

Édesapja beszámolt arról, hogy Amy reggel fél hatkor az erkélyükön aludt, ám mikor háromnegyed órával később visszament megnézni, a lány már nem volt ott. A cipőjét otthagyta az erkélyen, de a cigarettája és az öngyújtója eltűnt.

A szülők megkérték a hajó kapitányát, hogy ne kössön ki addig , amíg meg nem találják a lányukat a fedélzeten, ugyanis attól tartottak, hogy ha Amyt elkábították és elrabolták, akkor a tettes a szárazföldön könnyen elszökhet vele.

így a kikötés után az utasok elhagyhatták az óceánjárót Curacao szigeténél, Amy szülei pedig biztosak voltak abban, hogy lányukat ekkor vitte le a hajóról az elrablója.

The #FBI asks for assistance in finding Amy Lynn Bradley, who disappeared 19 years ago. Up to $25K reward offered: https://t.co/fRqg4Dbwb7 pic.twitter.com/UKhXLmZKt7

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) March 23, 2017