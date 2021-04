Hivatalos: Az EU megindítja a jogi eljárást az AstraZeneca ellen

Az Európai Bizottság megtette az első konkrét jogi lépést a brit–svéd AstraZeneca gyógyszergyárral szemben az unióval szemben késedelmesen végrehajtott vakcinaszállítmányok miatt.

Ezt a bizottság szóvivője, Stella Kyriakides jelentette be hétfőn a Twitteren.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺.

This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.

Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021