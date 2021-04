Izraeli bíróság elé viszik a Párizsban bedrogozva gyilkoló muszlim férfi ügyét

Az izraeli büntetőjog kiterjeszthető olyan antiszemita bűncselekményre, amelyet külföldön követtek el, és ami miatt egy izraeli állampolgár nyújt be panaszt, aki ebben az esetben a 2017-ben Párizsban meggyilkolt Sarah Halimi testvére – számolt be pénteken a Jerusalem Post online kiadása.

A francia fellebbviteli bíróság a múlt héten megerősítette az első fokon eljáró párizsi bíróság ítéletét, amely kimondta, hogy Sarah Halimi gyilkosa –

A francia bíróság szerint azért nem, mert kannabiszt fogyasztott a bűncselekmény végrehajtása előtt, vagyis a férfi nem volt beszámítható.

A bedrogozott férfi a bűncselekmény elkövetésekor „Allah akbart” kiáltozott.

A bíróság döntése felháborította a francia zsidóságot, ezért több zsidó szervezet tüntetést szervez május 2-ára a párizsi Trocadéro Palota elé. Több francia városban is demonstrációkat terveznek, hogy igazságot követeljenek Sarah Haliminek – számolt be a Jerusalem Post.

Let's talk about Sarah Halimi.

Sarah Halimi was a 65-year-old retired doctor and schoolteacher and a widowed mother of three children. She lived in the Belleville neighborhood of Paris. She was also an Orthodox Jew, the only one in her building.

— Avi Mayer (@AviMayer) April 16, 2021