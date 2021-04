A nyitás egyik alapfeltétele lesz az oltási igazolvány Ausztriában

Megosztás Tweet



Május 19-re hirdette meg a közélet és a gazdasági általános újranyitását Sebastian Kurz osztrák kancellár pénteki televíziós beszédében. A kormányfő hangsúlyozta, hogy mindenhol szükség lesz a védettséget igazoló „zöld kártya” használatára. Heinz Fassmann oktatási miniszter bejelentette, hogy hétfőtől visszatérnek a jelenléti oktatáshoz az ausztriai iskolákban.

Sebastian Kurz osztrák kancellár plexiüvegfal mögött bécsi sajtótájékoztatóján, 2021. április 23-án. A kormányfő a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos enyhítéseket jelentett be. (Fotó: MTI/EPA/Christian Bruna)

„Tudatos döntést hoztunk arról, hogy az élet minden területén nyitni fogunk, de nagyon komoly biztonsági feltételekkel. Erre azért van szükség, hogy a fertőzést kordában tudjuk tartani” – jelentette ki Sebastian Kurz kancellár az Oe24.at hírportálnak.

Az osztrák kormányfő hangsúlyozta:

a legfontosabb intézkedés, hogy május 19-től mindenhol „zöld kártyára” (oltási igazolványra) lesz szükség a belépéshez.

Ez azt jelenti, hogy az adott személyt vagy már beoltották, vagy tesztelték koronavírusra, vagy már felépült a fertőzésből.

Kurz: Fontos, mi történik a következő hetekben

Kurz azt is elmondta, hogy ha mindenki megteszi a magáét a következő hetekben – például a magánjellegű összejövetelek számát továbbra is a minimális szinten tudják tartani –, akkor jó esélyt lát a nyitásra május 19-től. „Kulcsfontosságú továbbá, hogy az emberek betartsák a biztonsági intézkedéseket. A harmadik feltétel pedig az, hogy május 19-ig be legyen oltva legalább hárommillió honfitársunk” – tette hozzá Kurz.

„Az oltási folyamat felgyorsítása működni fog, mert működnie kell” – fogalmazott a kancellár.

Hétfőn kezdődhet a normális oktatás az iskolákban

Április 26-tól Ausztria minden tartományában visszatérnek a jelenléti oktatáshoz. Az iskolákban a nyitás következő fokozatát május 17-re tervezik – jelentette be Heinz Fassmann osztrák oktatási miniszter szombati sajtótájékoztatóján.

„Nagyon körültekintőek leszünk a nyitás során. Tudjuk ugyanis, hogy a vírus továbbra is köztünk van, és folyamatosan mutálódik” – mondta a miniszter.

Ausztriában az általános iskolákban végezték el eddig a legtöbb koronavírus-tesztet. A korábbi óvintézkedések, mint például a maszkviselés, érvényben maradnak. A több napos iskolai rendezvényeket, például a sportheteket még nem lehet megtartani május 17-től, emellett az ének-zene és a testnevelés órákat a szabadban kell megtartani – számolt be az osztrák Kurier online kiadása szombaton.

A címlapfotó illusztráció.