Ezt a Szuperligát támogatják a szurkolók

Megosztás Tweet



Az angol futball hazai rajongóinak körében is bizonyára nemegyszer szóba került már az elsőosztályú bajnokság, a Premier League struktúrájának átdolgozása. Korábbi beszámolónk alapján erre talán nem is kell majd sokat várni, hiszen Angliában már erősen szorgalmazzák a Premier League átalakítását egy új kibővített versenysorozat, úgynevezett Brit Szuperliga keretében.

A SunSport már arról is beszámolt, hogy a szigetországi szurkolók körében igencsak nagy népszerűségnek örvend ez a kezdeményezés, ellentétben az Európai Szuperliga (ESL) kapcsán tapasztaltakkal. Az angol napilap egy online szavazás keretében kérte ki a drukkerek véleményét, amely meglepő végeredményt hozott, főleg annak tudatában, hogy a pár napja megbukó ESL mennyire negatív megítélését kapott. 7500 szavazó 47 százaléka támogatja a reformot, 38 százaléka nem és csupán a fennmaradó 14 százalék nem akar változtatást.

A kiterjesztés lényegében Skócia két nagy klubjának, a katolikusok által képviselt Celticnek és a protestáns Rangersnek a bevételét és a részt vevő csapatok számának 20-ról 18-ra való csökkentését jelentené. Észak-Írország és Wales profi bajnokságai az alacsony színvonal miatt nem számítanak tényezőnek a brit futballkultúrában, úgy a tervezett bővítésben sem.

Martin O’Neill, aki a Celtic csapatát 2000 és 2005 között irányította, már 12 évvel ezelőtt is jó ötletnek tartotta egy összevont brit bajnokság megvalósítását:

„Úgy gondolom, a két nagy csapat jelenléte jót tenne a Premier League-nek. Glasgow egy rendkívüli futballváros, mindkét gárda telt házas mérkőzéseket játszik minden hétvégén, ami összesen több, mint százezer embert jelent. Ott a helyük a legjobbak között” –nyilatkozta az északír szakember.

A Liverpool legendája és a Rangers jelenlegi menedzsere, Steven Gerrard sem titkolta örömét, amikor a témára került sor:

„Imádnám, ha a két liga egybeolvadna. Megmenteni a skót futballt egy igazán tiszteletre méltó feladat. Nézzék csak meg a glasgow-i arénákat. A hangulat, amit a szurkolók képviselnek, leírhatatlan, egy életre szóló élmény annak, aki részt vehet egy összecsapáson. A Celtic és a Rangers több, mint futballcsapat.”

Neil Doncaster, a Skót Profi Labdarúgó Liga (SPFL) elnök-vezérigazgatója szerint:

„A következő két évtized az európai futball nagy változásainak lehetünk majd tanúi. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a skót futball iránti érdeklődést elősegítsük. Azt hiszem, számíthatunk arra, hogy az elkövetkező években előtérbe kerülnek a határon átnyúló ligák iránti javaslatok.”

Rangers and Celtic legends react to 'shock' British Super League proposal https://t.co/s4yHVtLmKs — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 23, 2021

Abban is nagy az egyetértés, hogy az új projekt a sportág népszerűsítését is elősegítené, emellett a ligán belüli versenyhelyzetet is nagy mértékben javítaná, nem beszélve a bevételek növekedéséről. A FIFA elnöke, Gianni Infantino áldására már bizosan számíthatnak az angol első osztályú bajnokság vezetői, Boris Johnson brit miniszterlenök szerint pedig a skót kormány által kezdeményezett második skót függetlenségi népszavazás körüli viszályokat is jelentősen csillapítaná.

A címlapfotó illusztráció.