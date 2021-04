„Te leszel a következő!” – megfenyegetett egy rendőrt az NBA sztárja

Megosztás Tweet



Óriási felháborodást váltott ki LeBron James Twitter-bejegyzése, amelyben arról a rendőrről tett közzé fényképet „te leszel a következő“ aláírással, aki kedden Columbus városában lelőtt egy 16 éves, késsel támadó fekete lányt. Ma’Khia Bryant négy lövést kapott, a kórházban már nem tudták megmenteni az életét.

"YOU'RE NEXT"

This post by @KingJames could be read as an incitement to violence against a @ColumbusPolice officer who responded to the attempted stabbing attack by #MakhiaBryant. LeBron James has deleted the tweet. Here is an archive: https://t.co/6Dn4LnS22M #BLM pic.twitter.com/epH7EQFjuf — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 21, 2021

A Lakers sztárja az éles visszhangok miatt később törölte a bejegyzést, de nemtetszését kifejtette egy következő posztban:

„Ez nem egyetlenegy rendőrről, ez a rendszerről szól.”

– fogalmazott a kosaras.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY — LeBron James (@KingJames) April 21, 2021

Tom Cotton szenátor erőszakra buzdítással vádolta a 36 éves klasszist: „Ez gyalázatos és veszélyes.”

Lebron James is inciting violence against an Ohio police officer. This is disgraceful and dangerous. Is the NBA okay with this? Is Twitter? — Tom Cotton (@TomCottonAR) April 21, 2021

A TMZ hírportál értesülései szerint amikor a rendőrt megkérdezték, hogy miért nyitott tüzet, arra hivatkozott, hogy a támadónak kése volt és két másik személy életét veszélyeztette. LeBron ennek ellenére úgy érzi, ismét túlkapás történt, a helyzet pedig megoldható lett volna lövöldözés nélkül. A sztár véleménye sokaknak nem tetszett, az Egyesült Államok legnagyobb rendőri szakszervezete szégyenteljesnek és vakmerőnek nevezte és kitartanak amellett, hogy a tiszt életet mentett.

Az ohiói bűnügyi nyomozóiroda már vizsgálja az esetet.

