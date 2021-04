Soros-pénzek befolyásolják a politikát Szlovákiában a volt miniszterelnök szerint

Megosztás Tweet



Szlovákiában Soros György pénze befolyásolta és befolyásolja az események alakulását – jelentette ki Robert Fico volt szlovák miniszterelnök pozsonyi sajtótájékoztatóján, akinek szavait a TASR szlovák hírügynökség idézte csütörtökön.

Fico, aki jelenleg a pozsonyi parlament legnagyobb ellenzéki pártjának, az Iránynak (Smer-SD) az elnöke, ezt arra reagálva mondta, hogy résztulajdonost váltott a második legnagyobb szlovákiai kiadóvállalat, az ország vezető liberális lapját, a Sme-t is működtető Petit Press.

A kiadóvállalat csütörtökön a Sme hírportálján közölte, hogy egyik eddigi résztulajdonosa, a Penta pénzügyi csoport eladja a kiadóban birtokolt 34 százalékos részét a New York-i székhelyű, „hagyományosan független médiába befektető” Media Development Investment Fundnak (MDIF).

Robert Fico a váltás kapcsán azt mondta: az MDIF „a világ egyik legnagyobb csalójának” , Soros Györgynek az ellenőrzése alatt van. Hozzátette:

a résztulajdonváltás, amely „jelentősen megváltoztatja a médiatér minőségét”, tulajdonképpen beismerése annak, hogy a szlovák politikát így befolyásolják.

Fico hangsúlyozta: „a Soros-pénzeket” a múltban és jelenleg is egyes politikusok támogatására vagy éppen „likvidálására” használták és használják.

Fico – aki 2019 tavaszán azután kényszerült távozásra a kormányfői székből, hogy Ján Kuciak újságíró meggyilkolása után tüntetések sorozata indult a kormánya ellen – korábbi kijelentéseit megismételve leszögezte:

2019-ben egy hatalomátvételi kísérletre került sor Szlovákiában, amely során a tüntetéseket Soros György is támogatta.

A Petit Press kiadóban résztulajdonát most eladó Penta, amely az egyik legnagyobb pénzügyi csoport Szlovákiában, 2014-ben vásárolta be magát a kiadóba. A tranzakció annak idején a liberális média zajos kritikáját váltotta ki, és magával hozta azt is, hogy a kiadó birtokába tartozó Sme újságíróinak egy része távozott a laptól, és Dennik N néven egy másik liberális lapot hoztak létre.

A Penta pénzügyi csoport egyik társtulajdonosát, a vállalat egyik kulcsfontosságú (immár volt) vezetőjét, Jaroslav Hascákot decemberben korrupciós vádakra hivatkozva vette őrizetbe, majd tartóztatta le a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA).

Hascákot januárban szabadlábra helyezték a szlovák Legfelsőbb Bíróság határozata alapján, melyben a taláros testület a vizsgálati fogság elrendelésének és a büntetőeljárás megindításának jogosultságát is megkérdőjelezte.