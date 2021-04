Nincs megállás, jön a Brit Szuperliga

Angol sajtóértesülések szerint a reform legnagyobb nyertese Skócia két legnagyobb klubja, a Celtic és a Rangers lenne, akik meghívásos alapon lépnének be a 18 csapatosra redukált új versenysorozatba. Ez a lépés nagyban segítené a két glasgowi gigász összecsapásának, az Old Firmnek a világszintű népszerűsítését, nagy bevételi forrásokhoz juttatná őket, és nem mellesleg az általuk képviselt erőviszonyok a ligán belüli versenyhelyzetnek is jót tennének. Távozásuk a skót első osztályból pedig levegőhöz juttatná a többi alakulatot, amelyek számára a hőn áhított bajnoki cím és a Bajnokok Ligája hosszú évek óta csak ismétlődő álom.

A new British Super League is reportedly in the works with Celtic and Rangers to join a reformed 18-team Premier Leaguehttps://t.co/Z92DVTlxWd

— talkSPORT (@talkSPORT) April 21, 2021