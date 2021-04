Biden elnöksége alatt visszatérhet az amerikai demokrácia-export

Megosztás Tweet



Joe Biden elnöksége alatt az Egyesült Államok visszatérhet a demokrácia-exporthoz, ahhoz az obamai politikához, amelyben az értékek mögé rejtik az érdekeket – mondta az M1 Ma Este adásában Koskovics Zoltán az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. A kaotikus belpolitikai helyzet, illetve a baloldali progresszív csoportok erősödése azonban keresztülhúzhatja számításait.



Derek Chauvin volt minneapolisi rendőrtiszt peréről elmondta, hogy folyamatos média hisztériában kellett dolgoznia az esküdtszéknek és a bíróságnak. Amikor elvonultak döntésre, a politikai nyomás is megerősödött. Erre példaként hozta fel Maxine Waters demokrata képviselőt, aki a per előtt a városban tartott tüntetéshez is csatlakozott.

Úgy vélte, hogy Joe Biden elnök túllépte hatáskörét, amikor még az ítélethirdetés előtt arról beszélt, hogy a vád alapos bizonyítékokkal szolgált az ügyben.

A kaotikus belpolitikai helyzet átírhatja az elnök külpolitikai terveit. Joe Biden külpolitikáját a neoliberális globalizmushoz való visszatérésre szeretné alapozni, de még nehéz megmondani, hogy ez sikerülhet-e a kaotikus belpolitikai helyzet miatt.

Az elnök nem veheti figyelmen kívül a demokraták balszárnyához tartozó, a poszt-modern politikai irányzatok felöl érkező nyomást. Ezek között említette a Black Lives Matter (BLM)-, vagy az Antifa-mozgalmat.

A geopolitikai elemző szerint ez azért rejt veszélyek, mert amíg az elnök hagyományos érdekeket szeretné érvényesíteni, addig ők minden politikai cselekedetben az uralkodó osztályt alkotó fehér férfiak elnyomását látják”

Trump az érdekek menten politizált és négyéves ciklusa alatt leállt a demokrácia-export.

Joe Biden viszont visszatérne ahhoz a politikához, amelyben értékek mögé rejtik az érdekeket a demokráciát felhasználva. Szerinte most az amerikai vezetés a demokráciát nem tudja olyan tágan értelmezni, mint 30 éve.

Meglátásuk szerint az a demokratikus, ahol a neoliberális globalista vonal nyer, ahol pedig nem ezek a csoportok nyernek, azok nem demokratikus. Ez veszélyes és rövidlátó megközelítés – tette hozzá.