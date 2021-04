Tíz és fél óra tanácskozás után megszületett az ítélet a Floyd-ügyben

A döntést – amelyet a két nap alatt 10 és fél órás tanácskozás után hozott meg az esküdtszék – Peter Cahill, az ügy bírája ismertette. A bíró, megköszönve a tizenkét tagú esküdtszék munkáját, bejelentette: a részletes ítélet 8 héten belül várható. A volt rendőr akár 40 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat.

Chauvin tavaly május 25-én, egy rendőri intézkedés során perceken keresztül térdelt az afroamerikai George Floyd nyakán, és ezzel a vád szerint a férfi halálát okozta. Később a nyilvánosságra hozott boncolási jegyzőkönyvből kiderült, hogy

Az esetnek nagy visszhangja volt az Egyesült Államokban. Minneapolisban és számos más amerikai nagyvárosban hetekig tartó tüntetéseket tartottak a rendőri brutalitás és fajgyűlölet ellen, de más országokban is voltak tüntetések.

„George igazsága a szabadságot jelenti mindenki számára” – fogalmazott a család sajtótájékoztatóján George Floyd testvére. Philonise Floyd azt mondta: megígéri, hogy lankadatlan lesz az igazságért folytatott küzdelme. „Minden nap meg fogom vívni a harcot, mert már nem csak Georgeért harcolok, hanem mindenkiért ezen a világon.” – mondta Philonise Floyd, majd megköszönte az ügyvédek munkáját.

Keith Ellison, Minnesota állam legfőbb ügyésze sajtótájékoztatóján a Chauvin-ügyben hozott döntést az igazságosság felé tett első lépésnek nevezte.

– fogalmazott.

Barack Obama volt amerikai elnök a Twitter közösségi oldalán úgy reagált. „Ma az esküdtszék helyesen cselekedett, de a valódi igazságossághoz sokkal többre van szükség”. Obama közleményében azt írta: tény, hogy az afroamerikaiakat minden nap másképp kezelik és az emberek félnek attól, hogy rendvédelmi szervekkel találkoznak. „Ez megköveteli tőlünk az olykor hálátlan, gyakran nehéz, de mindig szükséges munkát annak érdekében, hogy az általunk ismert Amerika jobban hasonlítson ahhoz az Amerikához, amelyben hiszünk.” - fogalmazott a volt elnök.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV

— Barack Obama (@BarackObama) April 20, 2021