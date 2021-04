Eltűnt az indonéz hadsereg egyik tengeralattjárója 53 katonával

Eltűnt szerdán az indonéz hadsereg egyik tengeralattjárója, fedélzetén 53 fővel. A haditengerészet jelenleg is keresi a tengeralattjárót; Indonézia a kutatáshoz Ausztrália és Szingapúr segítségét is kérte – közölte Hadi Tjahjanto indonéz vezérkari főnök.

A KRI Nanggala-402 német gyártmányú tengeralattjáró éppen torpedógyakorlatot folytatott Bali szigetétől északra – mondta a haditengerészet szóvivője.

A vezérkari főnök a Reuters hírügynökséghez eljuttatott üzenetben közölte, hogy a tengeralattjárót jelenleg is keresik, csaknem 100 kilométerre Balitól. Hadi megerősítette, hogy a kereséshez segítséget kértek Ausztráliától és Szingapúrtól. Elmondása szerint a hajóval helyi idő szerint szerda hajnali fél 5-kor vesztették el a kapcsolatot.

⚠️⚠️

Indonesian Navy #TNIAL Type-209 Submarine KRI Nanggala (402) is reported missing in waters north of Bali after it missed a radio check-in

The sub supposed to conduct a live-fire torpedo exercise this week around the waters https://t.co/eqOaT40xpphttps://t.co/QtLMHgmSpB pic.twitter.com/CENd20WCbq

— JATOSINT (@Jatosint) April 21, 2021