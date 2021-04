Győzelem a szólásszabadság számára – Az Apple megkezdte a cenzúra eltörlését

Az Apple újraindítja az internetes szólásszabadságról szóló vita középpontjában álló Parler nevű, konzervatív közösségi média alkalmazását – jelentette be hétfőn este az Apple.

A számítógépeket és okostelefonokat gyártó óriásvállalat kifogásolható tartalom ürügyén januárban távolította el a Parlert a megvásárolható alkalmazásokat tartalmazó tárhelyéről, az úgynevezett App Store-ból.

Az Apple vezetése hétfőn a Mike Lee utahi republikánus szenátornak és Ken Buck coloradói republikánus képviselőnek küldött levelében tudatta, hogy

Az óriáscég levelét Buck képviselő hozta nyilvánosságra a Twitteren, majd a hírt megerősítette Lee szenátor irodája is. Az Apple nem kívánta kommentálni az információt, a Parler pedig nem reagált a The Wall Street Journal című lap munkatársának megkeresésére.

It’s time for Google and Amazon to follow Apple’s lead.

Stop the censorship. https://t.co/QgfW4keYFl

— Congressman Ken Buck (@RepKenBuck) April 19, 2021