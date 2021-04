Ezt terjeszti a liberális sajtó a német elit kommandóról

Megosztás Tweet



Súlyos hiányosságokkal küzd a német hadsereg. Az eszközállomány jelentős része használhatatlan, egy nemrég kiszivárgott, csaknem negyvenoldalas titkos elemzés szerint több mint 50 milliárd euróra lenne szükség a modernizáláshoz, és az egyik speciális alakulatnál leépítésekre is számítani lehet. Hasonló a helyzet a rendőrségnél is, nemrég komoly átszervezésekről döntöttek.



Valóban a német rendőrséget is emberpróbáló feladatok elé állította például a migráció. Az arab bűnözői klánok tagjai már az elmúlt évtizedekben folyamatosan beszivárogtak Németországba. Az 500 tagot számláló, hírhedt Remmo-klán tagjai például az 1980-as években érkeztek az országba, és ez a rendőrség munkáját megtöbbszörözte – mondta az M1 tudósítója.

Hozzátette, egy tavalyi jelentés szerint a bűncslekemények 8 százalékáért felelősek ezek a bűnszervezetek. Tavaly csak Berlinben több mint 380 razziát tartottak a rendőrök, de az ország legnagyobb tartományában, Észak-Rajna–Vesztfáliában 870-et. Korábban, még 2003-ban az egyik bevetés során meggyilkoltak egy rendőrt, de az elkövető migránst azóta sem sikerült kitoloncolni az országból.

Felvetődik a kérdés, hogy az eszköz- és emberhiánnyal küszködő rendőrség hogyan tud megbirkózni a feladattal. Nemrég

egy belügyminiszteri konferencián arról döntöttek, hogy a rendőrök fizetésébe beépítenék a szükséges eszközvásárlást is.

Csaknem ugyanilyen súlyos a helyzet a hadseregnél, a Bundeswehrnél. Ha valamennyi hiányosságot pótolni akarják, az több mint 50 milliárd euróba kerülne, és ebből az összegből kellene a Tornado típusú harci repülőgépek beszerzését is megoldani. Kiszovárgott információ szerint Németország a NATO-ban vállalt kötelezettségeit sem tudja teljesíteni. A 2021-es büdzsé nem egészen 47 milliárd, tehát Berlin most sem éri el, hogy a GDP két százalékát katonai fejlesztésekre különítse el, amelyet a NATO megkövetel.

Elit alakulat a túszok kiszabadításáért

A hadseregen belül az 1300 fős speciális elit kommandót, a Kommando Spezialkräftot azért hozták létre, hogyha valahol túszul ejtenek német állampolgárokat, erre Szomáliában volt példa, akkor legyen egy erős csapat, amelynek tagjai kiszabadítják a túszokat – mondta Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai elemzője az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette, sokrétetű feladatot lát el ez a kommandó, Afganisztánban felderítő feladatokat látott el, tálib vezetőket fogott el más országok katonáival együttműködésben, fegyverraktárakat derített fel, és célszemélyeket kerítenek kézre.

Néhány évvel ezelőtt, amikor még Ursula von der Leyen volt a német védelmi miniszter, felröppentek hírek, amelyeknek igazából semmilyen alapja nem volt, de a liberális sajtó felkapta, hogy szélsőjobboldaliak rejtőzködnek az elit kommandó soraiban, erre azonban semmilyen bizonyítékot nem tudtak felmutatni – jelentette ki.

Hihetetlen „boszorkányüldözés” folyt ellenük, de az elmúlt három évben semmit nem sikerült kideríteni. Azonban ez a többéves procedúra annyira megviselte a katonákat, hogy egyesek pszichológushoz fordultak, és a védelmi minsztérium nem nyújtott védelmet, segítséget számukra, így előfordulhat, hogy sokan leszerelnek majd.

Annagret-Kramp Bauer jelenlegi védelmi miniszter bejelentette, hogy

ugyan nem szándékozik teljesen feloszlatni a csapatot, de át fogja strukturálni, és további vizsgálatokat folytatnak le,

hogy kiszűrjék annak a lehetőségét is, hogy valóban neonáci struktúrák alakuljanak ki a kommandón belül.

A pénz- és eszközhiányhoz tehát hozzáadódik az elemző szerint az is, hogy a katonák mellett a rendőröket is könnyedén meghurcolhatják. Ha migránsok ellen intézkednek, azok azonnal feljelentik őket, hogy durván bántak velük, rasszista indíttatással vádolják meg őket, így egyre kevesebb fiatal szeretne rendőrnek állni, amely tovább növeli az létszámhiányt is.