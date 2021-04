Tűz tombolt a dél-afrikai Fokváros nevezetességén

A városrész feletti lejtőket reggel borították el a lángok, amelyek még este is tomboltak – közölték a mentőszolgálatok.

A tűz elpusztította egy étterem egy részét, és a közeli egyetem felé terjedt – írta a Twitter közösségi oldalon Fokváros helyi kormányzata. A tájékoztatás szerint az egyetemen tartózkodókat kimenekítették.

Unbelievable — the UCT libraries with priceless rare books is being gutted by the #CapeTownFire (Video from WhatsApp) pic.twitter.com/7RI4dsxD3U

A hatóságok felszólították a környékbeli lakosokat, hogy azonnal hagyják el a környéket. A katasztrófavédelmi szolgálat tűzoltó helikopterekkel segítette az oltást. Egy tűzoltó megsérült, de a mentőszolgálatok szerint senki sem halt meg. A szolgálatok szerint a lángokat egy hajléktalan által meggyújtott tábortűz okozta.

The #capetownfire has now reached UCT's library. UCT said earlier that all students have been evacuated from campus by emergency services support staff. Read more here: https://t.co/KtNPfA7TEx Picture: Armand Hough @AfriNewsAgency pic.twitter.com/x2OE5xEgaI

