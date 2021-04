Önvezető Tesla okozhatta két ember halálát

A Tesla vállalat elektromos autója vélhetően robotpilóta üzemmódban haladt.

A vezetőülésben nem ült senki – mondta Texas állam Harris megyei rendőrőrsének őrmestere. Cinthya Umanzor a The Wall Street Journal című lap online változatának nyilatkozva beszámolt arról, hogy a két áldozat 1962-ben és 1951-ben született. Az egyik férfi az első utasülésen ült, míg a másik a Tesla hátsó ülésén. A jármű éjszaka nagy sebességgel haladt egy kanyarban, mielőtt egy fának ütközött.

