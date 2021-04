Elhunyt az Egyesült Államok legidősebb embere

Az afroamerikai asszony szombaton halt meg az észak-karolinai Charlotte-ban lévő otthonában, szerettei körében – adta hírül a Charlotte Observer című helyi lap.

Hester Ford pontos születési dátuma nem ismert, a világ legidősebb, 110 éven felüli embereit számon tartó kaliforniai szervezet, a Gerontoloy Research Group (GRG) azonban az Egyesült Államok legöregebb személyeként ismerte el.

A GRG kutatásai szerint az asszony 1905. augusztus 15-én született Dél-Karolinában, családja szerint egy évvel korábban. A helyi lap szerint egy Lancaster környéki farmon nőtt fel, ahol előbb gyapotot szedett, később gyermekfelvigyázóként dolgozott. Tizennégy évesen ment férjhez, első gyermekét 15 évesen hozta világra. A család 1960 körül költözött Charlotte-ba.

SUNDAY READ | A joyful life: Remembering Hester Ford, the root to her family tree and a pillar to Charlotte's community, one day after her family confirmed she had died at 116 years old. https://t.co/I6TBIlGQsE

A matróna kétszer olyan hosszú ideig élt, mint férje, John Ford, aki 57 évesen hunyt el 1963-ban.

Élete utolsó éveiben már demenciában szenvedett, de még 112. születésnapján is tudott részleteket idézni a Bibliából.

A hozzátartozók közleménye szerint Hester Ford a népes család oszlopa és támasza volt, mindannyiuknak megadta az oly égetően fontos szeretetet, támogatást és megértést. Személyében képviselte az afroamerikaiak és kultúrájuk előrehaladását Amerikában, „emlékeztetett bennünket arra, hogy milyen messzire jutottunk” – áll a közleményben.

Hester Ford, the oldest person in America, has passed away at the age of 116 in North Carolina. Hester was born in 1905 when Teddy Roosevelt was president and leaves behind over 100 great-grandchildren.

RIP Hester Ford pic.twitter.com/xiR8o9fLlN

