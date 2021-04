Dániának elege lett: hazaküldik a szíriai migránsokat

Megosztás Tweet



Nem látja tovább szívesen a bevándorlókat a skandináv ország. A kormány eltökélt szándéka ugyanis, hogy megállítsa az országba irányuló migrációt, és amennyire lehet, visszafordítsa az eddigi folyamatot.

Dániában 2001 óta szinte folyamatosak a szigorítások, és egyre inkább csökkentik a bevándorlók támogatásait és lehetőségeit. Ez már egy hosszabb ideje tartó helyzet, aminek valószínűleg most értek a végére – hangzott el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az északi ország vezetése ugyan baloldali, viszont teljesen átvette a jobboldali bevándorlásellenes politikát, elvégre a lakosság döntő többsége így gondolkozik a helyzetről – mondta Kovács Emese, a Migrációkutató Intézet munkatársa.

Ugyanakkor ez egy nehézkes procedúra, mivel a kitoloncolás nem megoldás. A legtöbb ország nem fogad be más európai országból kitessékelt migránsokat, így nekik a dán kormány fizeti a hazautat egy kitelepülési támogatás formájában, ami eléri az 5–10 millió forintnak megfelelő koronát is. Ez még így is csak töredéke annak az összegnek, amit egy évben fizetniük kell az országba betelepülő emberek ellátására.

