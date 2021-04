Architextúra - Szende András blogja

Kastély, templom, vár - az idei ICOMOS-díjas műemlékfelújítások

Az UNESCO műemléki szervezete, az ICOMOS magyar bizottsága minden évben kiosztja a legszínvonalasabb műemlék-felújításoknak járó díjat. A díjra bárki javaslatot tehet, amit a bíráló bizottság értékel, majd április 18-án, a műemléki világnapon közzétesz. A díjazottak minden évben például is szolgálhatnak, hogy érdemes magas színvonalon, odafigyeléssel felújítani akár egy értékes parasztházat is, hiszen minden műemlékben- a felújítás nehézségei és költségei mellett - óriási potenciál rejlik. A díjak mellett citromdíjat is osztanak a legszakszerűtlenebb, legkártékonyabb felújításokért, ez idén elmaradt, bár a szervezet szerint lett volna rá érdemes jelölt... mindenesetre, most tekintsük át a díjazott munkákat, illetve azok tervezőit, megrendelőit!