Elolvadt a közösségi média sztárja

Elolvadt az A68, a közösségi média sztárjává vált gigajéghely, amelyik az Antarktiszról tört le 2017-ben.

A jéghegy területe akkoriban majdnem hatezer négyzetkilométer volt – írta a BBC hírportálja.

Mára azonban a műholdfelvételen alapján a gigajéghegy számtalan kis darabra töredezett, az amerikai National Ice Center jégkutató központ úgy ítélte meg, nincs értelme tovább követni.

Az A68 az Antarktiszi-félsziget szélén lévő Larson C-selfjégről szakadt el, egy éven át alig mozdult. Ezután egyre növekvő sebességgel kezdett észak felé sodródni az erős áramlatok és szelek segítségével.

A milliárd tonnás tömb az ismert útvonalon haladt tovább, az Atlanti-óceán déli vizein a brit tengerentúli területekhez tartozó Déli-Georgia-sziget felé sodródott, ahol a legnagyobb jéghegyek szokták végezni úgy, hogy a sekély vizekben lassan elolvadnak.

Mega-berg #A68 is now countless little mini-bergs. ⁦@BBCAmos⁩ has followed every twist, turn and crack of this billion tonne behemoth. https://t.co/HjPKbxFtDg

— Victoria Gill 🎥🐧🐞🔬 (@Vic_Gill) April 18, 2021