Nyúlrablás: halál várhat a világ legnagyobb nyuszijára

A Darius névre hallgató nyúl 2010 óta tart Guinness-rekordot, mivel

Azóta került a reflektorfénybe is, folyamatosan járta gazdájával a világot, hogy különböző televíziós és élő eseményeken vegyenek részt – számolt be róla a az Independent.

Annette Edwards egykori playboy modell, az óriásnyúl tulajdonosa elmondta, hogy vasárnap reggel fedezte fel Darius eltűnését Worcestershire-i otthonából, és azonnal felvette a kapcsolatot a rendőrséggel.

A 69 éves hölgy ezer font (415 ezer forint) jutalmat ajánlott fel annak, aki visszaviszi kedvencét, és a Twitteren könyörgött Darius elrablóinak, hátha megesik rajta a szívük.

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back.

— Annette Edwards (@maycats56) April 11, 2021