Merkel központosít: nem volt elég hatékony a német védekezés

Megosztás Tweet



Régóta esedékesnek nevezte az „országos vészfék behúzását”, vagyis a koronavírus elleni egységes, egész Németországra kiterjedő szabályozásának bevezetését Angela Merkel kancellár mai parlamenti felszólalásában. Kedden túlhajszoltságára hivatkozva lemondott Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter, aki sok kritikát kapott, amiert Ausztriában még mindig vannak vírusgócpontok, ahol a fertőzöttek száma jóval meghaladja az országos átlagot.

Egységes, az egész országra kiterjedő koronavírus elleni intézkedéseket fogadott el a német parlament, a Bundestag – jelentette be Angela Merkel német kancellár a közszolgálati ZDF élő közvetítésében kedden. Az új szabályozás, amelynek elfogadásáról pénteken dönt a Bundestag, a Covid-teszteléstől az oltóközpontok működési rendjéig gyakorlatilag mindenre kiterjed, ami a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos.

A központi intézkedések azokon a területeken lépnek érvénybe, ahol a fertőzés egyhetes előfordulási rátája – az úgynevezett incidensszám – százezer lakosra vetítve meghaladja a 100-at.

Ausgangssperren seien entwürdigend: Streit um Corona-Notbremse eskaliert: Droht Angela Merkel die nächste Niederlage? https://t.co/dmlLzXNuwF — FOCUS Online (@focusonline) April 13, 2021

„Az eddigi módszer, hogy hetente egyszer egyeztettünk a tartományi vezetőkkel, és mindegyikük mást akart, nem vezetett eredményre” – fogalmazott Merkel, elismerve ezzel, hogy a védekezés eddig nem működött megfelelően Németországban.

A kancellár kitárt arra is, hogy korábban egyszer már sikerült megfékezni a fertőzés terjedését. „Ezt most ismét megtehetjük, és meg is fogjuk tenni” – mondta magabiztosan Merkel. Hozzátette, hogy a törvénymódosításnak és a háziorvosok „modern oltási stratégiájának” köszönhetően Németország „egyre közelebb kerül az alagút végén látható fényhez”.

Nem megalapozott Merkel optimizmusa

A kancellár optimizmusát csak részben támasztják alá a koronavírus németországi terjedését nyomon követő Robert Koch Intézet (RKI) kedd reggeli adatai. Ezek szerint 13 245 új fertőzöttet azonosítottak az országban, az előző 24 órában a halálos áldozatok száma pedig 99 volt. A legrosszabb a helyzet a bajorországi Hof és München városok környékén, ahol 560,8, illetve 134,7 az egyhetes incidensszám, de Berlinben is rossz a helyzet, ott jelenleg 120-as értéket mérnek a kívánatos 100 helyett.

Kedden a kormány élő online közvetítésében jelentette be lemondását az osztrák egészségügyi miniszter.

„Az országnak olyan egészségügyi miniszterre van szüksége, aki fitt és ereje teljében tudja ezt a nem mindennapi munkát végezni, és az nem én vagyok”

– mondta Rudolf Anschober.

A 60 éves tárcavezetőt egy hónappal ezelőtt már kezelték keringési zavarokkal kórházban, akkor úgy tűnt, felgyógyult, de a múlt héten újra kórházba került, mert összeomlott a vérkeringése. Az orvosaival történt konzultáció után döntött úgy, hogy lemond. „Túlhajszoltam magam az elmúlt hónapokban, teljesen kimerültem” – fogalmazott Anschober.

Az osztrák kormánykoalíció legnagyobb pártja, a Sebastian Kurz vezette Néppárt (ÖVP) politikusai egyhangúlag dicsérték a miniszter „fáradhatatlan munkáját, amit az országért tett”. Az ellenzéki zöldek és szociáldemokraták azonban azt vetették Anschober szemére, hogy még mindig vannak vírusgócpontok – például Tirol délnyugati része vagy Burgenland –, ahol a fertőzöttek száma jelentősen meghaladja az országos átlagot. Éppen ezért a kormány május 2-ig meghosszabbította a húsvét előtt bevezetett kijárási tilalmat és a boltzárat ezekben a régiókban.

Anschobert egy 40 éves bécsi orvos, Wolfgang Mückstein váltja a miniszteri poszton.

Mückstein eddig egy bécsi kerületi kórház igazgatójaként dolgozott, emellett a Bécsi Orvosi Kamara tanácsadó testületének is tagja. A sajtónak adott első nyilatkozatában népszerűtlen intézkedéseket ígért, miután hétfőn hivatalosan átveszi majd miniszteri kinevezését Kurz kancellártól.

A címlapfotó illusztráció.