Hanggránátot is bevetettek a tüntető vendéglátósok ellen Rómában – FOTÓK

Az „Én kinyitok!” elnevezésű tiltakozó akció résztvevői megpróbáltak eljutni a parlament épületéig, de ezt a rendőrök megakadályozták. Az EuroNews hírcsatorna beszámolója szerint az olasz rendőrség hanggránátokat is bevetett az eső ellenére is elszánt tüntetők elrettentésére.

Heated demonstration (in the rain) against covid measures in #Rome. A contingent of neo-fascists speaks also out. #IoApro pic.twitter.com/VqYirmN4WO

