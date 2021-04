Így rohamozták meg a kocsmákat az újranyitás napján Angliában

Az Egyesült Királyság az üzletek és kocsmák újbóli megnyitásával tovább könnyítette a koronavírus elleni korlátozásokat. Az angol kormány korábbi tervei között szerepelt az is, hogy június 21-ig az összes ilyen korlátozást teljesen felszámolja.

Az önfeledt britek éjfél után kezdték meg a rég várt túrájukat a kocsmák között.

No queue at Primark in Oxford Street London. But the queue to Selfridges is going around the block pic.twitter.com/1EYaIgiYkN

— Cristina 🏴‍☠️ (@Cris_negreiro) April 12, 2021