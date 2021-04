Belső konfliktus: Németország nem, de tartományai orosz vakcinát vásárolnának

Megosztás Tweet



A felsült európai oltóanyag beszerzés mechanizmusa miatt külön utakra kényszerül több európai ország. Milliós nagyságrendben vásárolhatnak Szputnyik V vakcinát egyes német tartományok. A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsor vendége Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője volt.

„Az Európai Uniónak felelőssége van abban, hogy milyen egészségügyi körülményeket tud biztosítani az egyes uniós tagállamoknak. Központi szinten nem tudták megszervezni a vakcinabeszerzést és ebből adódik az, hogy több ország köztük

Németország bajor tartománya is arra a különutas megoldásra kényszerül, hogy az európai uniós mechanizmuson kívül folytassanak tárgyalásokat és kössenek megállapodásokat a vakcinabeszerzésekkel kapcsolatban”

– mondta Halkó Petra a századvég nemzetközi elemzője.

Azt is elmondta, hogy az Európai Bizottság a jövőben csupán keretszerződéseket fog kötni egy előre rögzített mennyiségről, és azután a megvásárlásról már a tagállamoknak kell megállapodást kötni a gyártókkal. Az unió próbálja működőképessé tenni a korábbi elképzeléseket, hiszen eredetileg arról volt szó, hogy a teljes beszerzésért felel, beleértve a megvásárlást, illetve a vakcináknak a kiosztását is.

Az Európai Unió 1.8 milliárd adagot rendelne meg valamelyik oltóanyagból, hogy legyen elég vakcina az emlékeztető oltásokhoz illetve a gyerekek beoltásához is.

„Eddig is azt feltételeztük, hogy megfelelő szerződéseket kötött az Európai Unió annak érdekében, hogy vakcinához jussanak a tagállamok, mégsem tudtak megérkezni időben a megrendelt adagok vagy nem olyan mennyiségben rendelték meg, amire szükség lett volna az európai uniós tagállamok számára. Több vakcina esetében is láthattuk, hogy ideológiai kérdést csináltak abból, hogy engedélyeztetik-e egyáltalán az oltóanyagoknak a felhasználását. Mivel ez a keleti vakcinák esetében még nem történt meg, így a berendelésük is várat még magára”

– fejtette ki az elemző.

Halkó Petra szerint Németországon belül az látható, hogy a szövetségi kormány nem tudta megszervezni és lebonyolítani olyan mértékben a vakcinabeszerzést, ahogy azt a német állampolgároknak az egészségügyi, illetve gazdasági érdeke megkívánná. Ebből adódóan Bajorország már tárgyalásokat folytat, illetve Szászország miniszterelnöke április végén fog tárgyalásokat folytatni az orosz féllel azzal kapcsolatban, hogy nagy mennyiségű Szputnyik V vakcinákat szerezzenek be.

Több német tartomány is tartományi szinten szeretné megszervezni a szigorításokat és intézkedéseket is, ugyanis nem látható az, hogy ez központi szinten konfliktus mentesen működhetne szövetségi álláspontot képviselve.

A német kormány továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy az Európai Unió segítségével kell megoldani a vakcinabeszerzést, és nem szerepel terveik között az orosz oltóanyag vásárlása.

A teljes interjút itt hallgathatja meg

