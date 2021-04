Üzemzavar volt egy iráni atomipari létesítményben

Behruz Kamalvandi, az iráni atomenergiai hivatal szóvivője közölte: az urándúsítót árammal ellátó hálózat hibásodott meg, de sem sérülés, sem szennyezés nem történt.

Éppen előző este helyezték üzembe Natanzban az új, nagyobb teljesítményű urándúsító centrifugákat; ez alkalomból Haszan Roháni iráni elnök is beszédet mondott Teheránból.

#BREAKING#Iran's Atomic Energy Org. spokesman reports an "incident" on Sunday morning at a section of the electricity distribution network of the Shahid Ahmadi Roshan facility in the Natanz nuclear site, central Iran. pic.twitter.com/RVBWqXRpRF

