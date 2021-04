Az oltásoknak köszönhetően hétfőtől újabb korlátozásoktól szabadulnak meg a britek

Megosztás Tweet



Nagy-Britannia az első átoltottságban egész Európában, már több mint 32 millióan kapták meg az első dózist, és majdnem hétmillióan a másodikat. Mint Boris Johnson kormányfő bejelentette, a következő enyhítések április 12-én lépnek életbe. A brit oltási helyzetről Kertész Róbert, a közmédia londoni tudósítója számolt be.



Napról napra csökken a fertőzöttek száma a briteknél, ám a halálozások száma még mindig magas. A brit kormány terve az, hogy április 15-ig minden 50 év feletti lakos megkapja az első oltást, valamint július 31-ig a teljes felnőtt lakosságot beoltják, ami közel 53 millió embert jelent – számolt be Kertész Róbert, a közmédia londoni tudósítója vasárnap az M1-en.

A Brit Egészségügyi Minisztérium legfrissebb, szombat esti adatai szerint eddig több mint 32 millióan kapták meg az első dózist, a másodikat pedig majdnem 7 millióan. A kettő együtt megközelíti a 40 milliót. Erőteljesen halad tehát tovább az oltási kampány

– tette hozzá.

A brit kormány a két dózis közötti időszakot maximum 12 hétben határozta meg, valamint olyan gyors tempóban haladtak az első dózisok beadásával, hogy a második adagok beadására át kellett csoportosítani vakcinákat. Bár az első adag beadásának száma így csökkent, de a második dózis beadása rekordra emelkedett napi tekintetben, egy nap alatt majdnem félmillióan kapták meg a második vakcinát.

Az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett AstraZeneca-vakcinával kapcsolatban is nagyobb a bizalom, mint Európában: a lakosság több mint 90 százaléka bízik az oltóanyagban, amely a beadott oltásoknak csaknem a felét teszi ki.

A fertőzöttek számának csökkenése újabb enyhítéseket eredményezhet. Holnap lesz a következő mérföldkő, amikor kinyithatnak azok az üzletek, amelyek nem létszükségletnek számító termékeket árulnak (tehát nem patikák vagy élelmiszerüzletek), valamint a szolgáltatást nyújtó üzletek, köztük a fodrászatok, szépségszalonok. A belső turisztikai célú utazást is engedélyezik, legalábbis olyan helyeken, amik önellátásra rendezkedtek be, tehát az apartman-jellegű szállások esetében.

Május 17-én pedig arról dönt a brit kormány, hogy engedélyezzék-e a külföldi turisztikai célú utazásokat, de ez függ a külföldi járványhelyzettől is, amely egyelőre nem túl biztató.

A londoni tudósító arról is beszélt, hogy sokan érkeznek a Buckingham palotához, hogy Fülöp hercegre emlékezzenek. Ezzel kapcsolatban a királyi család és a kormány is arra kérte a lakosságot, hogy tegyenek eleget a járványügyi szabályoknak. A herceg temetése jövőhét szombaton lesz, ahol a királyi család is be fogja tartani a korlátozásokat.

„A temetésen is csak a királyi család vehet részt, közülük is csak harmincan”

– hangzott el az M1-en.

A címlapfotó illusztráció.