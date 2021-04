Magyar segítséggel érheti el a nyájimmunitást Szlovákia

Megosztás Tweet



Félmillió ember kizárólag a Szputnyik vakcinával akarja beoltatni magát Szlovákiában – erről beszélt egy interjúban az új kormányfő. Ezért is utazott pénteken Budapestre Igor Matovic előző miniszerelnök. Néhány napja derült ki, hogy nincs olyan nemzetközileg elismert laboratórium Szlovákiában, amelyik engedélyezhetné a Szputnyik V vakcina használatát. Ezért hetek óta hűtőben tárolják az oltóanyagot, ahelyett, hogy életeket mentenének vele, de most Magyarország segít a bevizsgálásban – hangzott el az M1 Híradójában.



Szombaton új korcsoportnak vált elérhetővé a koronavírus elleni oltás Szlovákiában. A mai naptól már 45 éves kortól lehet regisztrálni a vakcinára – jelentette be az Egészségügyi Minisztérium szóvivője.

Húsz százalék alatti átoltottságával Szlovákia az unió középmezőnyében van. A felmérések szerint ráadásául van fél millió ember, aki csak az orosz vakcinával oltatná be magát, nélkülük nem lehet meg Szlovákia nyájimmunitása.

Mintegy 200 ezer adag Szputnyik V oltóanyag - a magyar kormány kormány közbenjárása után - már március elején megérkezett az országba

Erre azt követően került sor, hogy még az előző kormányfő Igor Matovic kétmillió adag szállításáról állapodott meg Oroszországgal.

Ez azonban feszültséget okozott a kormányon belül, mert a liberálisok nem támogatták az uniós beszerzésen kívüli oltóanyag-vásárlást. A vakcinákat ráadásul bevizsgálni sem tudják az országban, emiatt az eladó visszakérte a szállítmányt, hogy máshol be tudják adni az oltásokat.

A volt miniszterelnök ezért csütörtökön Moszkvában tárgyalt, hogy elsimítsa a problémát.

„Mindent meg akartam tenni, hogy továbbra is fenn álljon a lehetőség az együttműködésre. Sikerrel jártam" – nyilatkozta moszkvai útja után Igor Matovic, akit pénteken Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnök fogadott.

Megállapodtak abban, hogy az orosz fél által is elfogadott, hitelesített magyarországi laboratóriumban ellenőrzik a beadás előtt az oltóanyagokat .

„Akármilyen bajban is vagyunk most szlovákok és magyarok jó szomszédok akarunk maradni. Magyarország készen áll, hogy minden segítséget megadjon és biztos vagyok benne, hogy ha kell Önök is viszonozni fogják majd ezt" – mondta a találkozót követően a magyar kormányfő.

A budapesti tárgyalásai után Igor Matovic dicsérte a magyarországi oltási programot.

„Amikor Magyarország úgy döntött, elhagyja azt az utat, hogy csak az Európai Bizottság által küldött oltóanyagokat használja és teret adott a keleti vakcináknak - köztük a Szputnyiknak is - egyértelműen felgyorsította az oltási programot. És lássuk be. Erre van most a legnagyobb szükség" – fogalmazott a kormányfő-helyettes.

Pénteken a parlament egészségügyi bizottságának elnöke utasította el, hogy egy oltóanyagot politikai célokra használjanak fel.

Jana Bittó Cigániková, az egészségügyi bizottság elnök szerint törekedni kell a polgárokat kárpótlására a hiányzó vakcinák miatt, ugyanakkor az is elvárás, hogy állampolgárok „ne kaphassanak alacsonyabb minőséget és ne veszélyeztessük őket".

„Ki kell vizsgálni a hatékonyságot és, hogy a vakcina mennyire biztonságos" – fejtette ki a kormánypárti Szabadság és Szolidaritás politikusa.

Bécsi is számít az orosz oltóanyagot

Bécsben a rendőrök oszlatták fel korlátozások ellen hirdetett néhány száz fős tüntetést szombat délután. A tiltakozók közül többen összecsaptak a rendőrökkel. Sebastian Kurz kancellár bejelentette: orosz oltóanyaggal gyorsítaná fel Ausztria az oltási kampányát, és már közel is állnak a vásárláshoz.

Hozzátette Kurz, hogy minél előbb szeretne visszaterelni félmillió embert a munka világába, akik a járvány miatt vesztették el állásukat. Ez azonban nem lehetséges megfelelő átoltottság nélkül.

„A Szputnyik V vakcina ehhez adna megfelelő lendületet. Egy millió dózist vennénk, és a tárgyalások már a végső stádiumban vannak. Ausztriának megvan a lehetősége a vásárlásra. Így áprilisban a 65 év felettiek, májusban az 50 év felettiek, júniusban pedig mindenki megkaphatja az oltást" – fogalmazott.