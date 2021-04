Orbán Viktor: Egyetlen magyar sincs egyedül, Petry Zsolt sincs egyedül

Petry Zsolt kapusedzővel azután bontott szerződést a berlini Hertha, miután egy lapinterjúban kifejtette véleményét egyebek mellett a bevándorlásról is. Az eset egyre nagyobb port kavar a nemzetközi sajtóban, és tegnap a parlamentben is téma volt – hangzott el az M1 Híradójában. „A bevándorláspolitika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása” – fogalmazta meg véleményét Petry Zsolt a nyugat-európai migrációról hétfőn a Magyar Nemzetben. Az akkor még a berlini Hertha labdarúgócsapatánál kapusedzőként dolgozó Petry Zsolt hozzátette: „Ha te nem tartod jónak a migrációt, mert rettentő sok bűnöző lepte el Európát, akkor máris rád sütik, hogy rasszista vagy.” Korábban a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely is nyilatkozott a témában. A német csapat a vélemény miatt egy nap alatt szerződést bontott Petry Zsolttal. Az ügyből hatalmas botrány lett, a Külgazdasági és Külügyminisztérium csütörtökön bekérette a budapesti német ügyvivőt is. A találkozón a kormány kifejezte megütközését, hogy Németországban egzisztenciális retorzió érhet bárkit is, amiért nézeteit törvényes keretek között közli. Petry Zsolt ügyéről Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban azt mondta: aki ma Európában nem ért egyet a liberális véleménnyel, azt elnyomják. „A liberális politika ma Európában elnyomó politika. Aki nem ért egyet a liberális véleménnyel, azt elnyomják. És, ha mégis hangot ad a véleményének, akkor megbüntetik. Itt most állásvesztéssel büntettek egy embert azért, mert nem azt gondolja, amit egyesek helyesnek vélnek.” – mondta a miniszterelnök, és hozzátette: egyetlen magyar, így Petry Zsolt sincs egyedül, mindannyian vele vagyunk. Megosztás Tweet