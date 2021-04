„Holdfényben a sírokra fektetve” erőszakolta meg gyerekeket a francia filozófus

Megosztás Tweet



Sírhelyeken erőszakolt meg tíz éves tunéziai kisfiúkat az egyik legismertebb francia filozófus, Michel Foucault (1926-1984) – írta pénteki cikkében az origo.hu.

Az oldal cikke szerint minderről Guy Sorman francia-amerikai esszéíró, a francia neoliberalizmus alapítója a France 5 közszolgálati televízióban beszélt a közelmúltban. Beszámolójuk alapján Guy Sorman a műsorban azt mondta: „szerintem fontos lenne tudni, hogy a szerző (Foucault) mennyire volt mocskos alak. Amit Foucault művelt fiatal tunéziai gyerekekkel, azt én is láttam, és hibáztattam is magamat, hogy akkor nem jelentettem fel (…)”. A részletekről Guy Sorman elmondta, hogy

Michel Foucault nyolc, kilenc és tíz éves kisfiúkkal egy tunéziai temetőben találkozott majd – szavai szerint – „holdfényben a sírokra fektetve erőszakolta meg őket”.

Az Origo a VA nevű portált idézve azt írta: Guy Sorman kijelentése alig-alig kapott médiavisszhangot. Mint hozzátették, az érdektelenség azért is meglepő, mert a Nemzetgyűlés éppen most fogadott el egy olyan törvényjavaslatot, amely a kiskorúak szexuális erőszak elleni védelmét erősíti, többek között azzal, hogy 15 évben húzták meg a beleegyezési korhatárt. Azaz ez alatt a kor alatt, ha egy nagykorú szexuális kapcsolatot létesít egy kiskorúval, az a törvény erejénél fogva nem minősülhet beleegyezésnek, a nagykorú tehát pedofil bűncselekményt követ el.

Az Origo ismertetése szerint

Michel Foucault volt az egyik legnagyobb hatású francia filozófus: szélsőbaloldali gondolkodóként kezdte, majd támogatta Khomeini ajatollah iráni fanatizmusát,

élete végén pedig az (elméleti) újkonzervativizmushoz került közel. A cikk felidézte azt is, hogy Michel Foucault volt az AIDS egyik első ismert áldozata, élettársa, Daniel Defert az AIDS ellen küzdő alapítványt hozott létre közös vagyonukból.

A portál cikke szerint

egyetlen vád és vádoló még nem jelent bizonyítékot, azonban Foucault életében tett, több mint furcsa megjegyzései hihetővé teszik a szemtanú leírását,

aki a többi között azt mondta róla, hogy Michel Foucault semmilyen erkölccsel nem rendelkezett és egy megátalkodott, bűntudatot nem érző élvhajhász volt.

A cikk François Bousquet esszéíró, a La Nouvelle Librairie nevű híres könyvesbolt igazgatójának szavait idézve a többi között azt írta, hogy a genderideológia támaszt találhat Foucault műveiben. Ha igaz, amit Guy Sorman mondott, akkor Foucault munkássága saját szexuális szenvedélyeit szolgálta ki – állapította meg a cikk, majd kiemelte, hogy ez pedig egy olyan feltevés, amit a finnyás értelmiség nem tudna elfogadni.

„Ha ugyanis a mű és az alkotó között ilyen titkos paktumot vélnénk felfedezni, ez egyben azt is jelentené, hogy megkérdőjelezzük intellektuális relevanciáját és mondanivalóját. És Foucault nem is tett mást, mint radikálisan megkérdőjelezte a társadalmi és erkölcsi rendet. Francois Bousquet szerint az, hogy ez mekkora károkat okozott és okoz ma is, már a napnál is világosabb” – összegzett az Origo cikke.

