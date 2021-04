Moszkva visszakéri a Szlovákiának leszállított 200 ezer adag vakcinát

„Sajnálatos módon, a hatályos szerződést megsértve a (szlovák) Gyógyszerfelügyeleti Állami Intézet (SIDC) szabotázst követett el, szándékosan olyan laboratóriumba küldve tesztelésre a Szputnyik V-t, amely nem tartozik az EU gyógyszerfelügyeleti hálózatához, noha ilyen laboratóriumok hozzáférhetők voltak” – állt a RFPI közleményében.

A szlovák szakhatóság korábban kifogásolta, hogy az Oroszországból érkezett vakcina nem egyezik meg azokkal a mintákkal, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgál, és amelyet a The Lancet szakfolyóirat is tanulmányozott. Ezt az állítást a RFPI hazugságnak minősítette.

„Az SIDC dezinformációs kampányba kezdett a Szputnyik V ellen és újabb provokációkra készül. A SIDC azon állítása, miszerint a Szlovákiába eljuttatott Szputnyik V-szállítmány nem ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a The Lancet által leírt vakcina, hamis hír" – állította az RFPI a Kommerszant című lap beszámolója szerint.

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries.

