Az oltások hatására behúzta a kéziféket a mutánsvírus Angliában

A patinás Imperial College London egyetem által rendszeresen elvégzett valós idejű lakossági járványterjedési felmérések (Real-time assessment of community transmission, REACT-1) legfrissebb, március 11. és március 30. közötti tizedik fordulójának adatai szerint az ebben az időszakban szúrópróbaszerűen elvégzett 140 844 koronavírus-szűrés közül 227-nek az eredménye lett pozitív.

A kutatóközpont súlyozott számítási módszertana szerint ez azt jelenti, hogy az angliai lakosságon belül jelenleg 0,2 százalék a fertőzöttségi arány.

A vizsgálatot végző szakértők hangsúlyozzák, hogy a februárban elvégzett előző REACT-felmérés 0,49 százalékos fertőzöttségi arányt jelzett, vagyis

Az Imperial College kutatóinak számításai szerint a fertőzés elterjedtségének feleződési ideje 26 nap. Az országos átlagon belül délkeleten, mindenekelőtt Londonban – a nagy-britanniai koronavírus-járvány korábbi gócpontjában – csökkent különösen nagy ütemben a fertőzöttségi ráta.

UK's vaccination programme beginning to break link between Covid cases and deaths, scientists say https://t.co/xp1gkyDG8I

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 8, 2021