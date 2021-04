Lelőtték a volt MMA-harcost

„A volt MMA-harcost, Tyler Eastet a héten lőtték meg Új-Mexikóban” – írta a Fox News. A férfi belehalt sérülésébe. East 30 éves volt, és az Albuquerque-től délre található, Los Lunas-i házában találtak rá.

A rendőrök családon belüli erőszak bejelentése miatt érkeztek ki a házhoz. Egy nőt és egy férfit találtak lőtt sebbel. A férfiról később megállapították, hogy Tyler East az. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi meglőtte barátnőjét, majd kirángatta a lakásból egy családi vita alkalmával. Ekkor egy másik, a lakóhelyükön tartózkodó férfi lelőtte Eastet, akit még a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

A férfi, aki Eastet lelőtte, elmenekült. A volt MMA-harcos barátnőjét egy albuquerque-i kórházba szállították. A Fox News tudomása szerint kedden már stabil volt az állapota.

Tyler East, akinek testvére, Cody East szintén volt MMA-harcos, huszonegy MMA-mérkőzésen harcolt 2009 és 2016 között. Beceneve „The Beast”, azaz a szörnyeteg volt. Utolsó mérkőzésén Brian Heden ütötte ki 2016 októberében.

A Fox News cikkében azt írta, hogy jelentések szerint a férfi többször is elkövetett törvénybe ütköző cselekedetet korábban.

Az ügyben a nyomozás jelenleg is folyik.

