Közös EU-s szabályokat javasol a turizmus újraindítására az olasz miniszter

A nyár közeledtével a tagállamokban közös szabályrendszerre van szükség a turisták fogadására Massimo Garavaglia idegenforgalomért felelős olasz miniszter szerint, aki a nemzetközi sajtónak nyilatkozott Rómában kedd este.

Garavaglia hangsúlyozta, hogy a nyári idegenforgalmi szezon a küszöbön áll, ezért minél gyorsabb lépésekre van szükség a turizmus újraindítása érdekében.

Kifejtette, az Európai Unió tagállamainak, ahelyett hogy versenyeznének egymással,

közös szabályokat kell kidolgozni a biztonságos turizmus és az egyenlő fogadási feltételek biztosítására.

Úgy vélte, az Európai Bizottságtól a zöld kártyának is nevezett "oltási útlevél" helyett, a szabad közlekedést biztosító igazolásra van szükség, amely nincsen kizárólag az oltáshoz kötve. „Olyan menlevél kell, amely igazolja, hogy a turista vagy be van oltva, vagy negatív eredményt adott a tesztje, vagy már túlesett a betegségen, és így megfelelő ellenanyag-szinttel bír" – mondta Massimo Garavaglia. Említette, hogy többek között Szardínia, Szicília, Capri és Ischia szigete is teszteléshez köti a látogatók belépését.

Az önálló idegenforgalmi tárca 30 év után, februárban alakult újra Olaszországban, és a Draghi-kormány újdonságának számít. Massimo Garavaglia a Liga politikusaként vezeti a tárcát.

A nemzetközi sajtó képviselőinek adott interjúban a legfontosabbnak azt nevezte, hogy a római kormány jelentse be, pontosan mikor nyitja újra a szállodákat, ami az idegenforgalmi szezon kezdetét jelentheti.

„Amíg nincsen pontos dátum, a turisták bizonytalanok, és inkább elmennek más országba, ahol már bejelentették, hogy mikortól jöhetnek a látogatók”

– vélte Garavaglia.

Hozzátette, hogy Emmanuel Macron francia elnök a július 14-i nemzeti ünnepet jelölte meg: „akkor mi az olasz köztársaság június 2-i ünnepén indíthatjuk újra az idegenforgalmat, de még jobb lenne, ha már május közepétől újranyithatnánk” – jelentette ki.

Szerinte a turizmus lesz az első ágazat, amely a válság után új munkaerőt fog alkalmazni, nem pedig veszíteni, mint ahogyan számos más szektorban történik.

Garavaglia szerint az idegenforgalmi piac igyekszik alkalmazkodni a teljes átoltottságig tartó időszakban. A kezdeményezések között említette a szombattól működő New York és Milánó közötti Covid-mentes repülőjáratot, amelynek utasait induláskor és érkezéskor is tesztelik.

A címlapfotó illusztráció.