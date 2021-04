Húsvéti tojásokra írt üzenetekkel tiltakoztak a tüntetők

Húsvéti tojásokra írt üzenetekkel tiltakoztak vasárnap a hadsereg hatalomátvétele ellen Rangunban, több kép, köztük a junta központi döntéshozó testületét vezető Min Aung Hlaing tábornok lemondását követelő felirat a közösségi médiára is felkerült.

„A húsvét a jövőről szól, Mianmar népére pedig ragyogó jövő vár egy föderális demokráciában” – áll a hadsereg hatalomátvétele során feloszlatott civil kormány egyik keresztény tagjának közleményében.

„Jézus feltámadt –halleluja! Mianmar is feltámad!” – jelentette ki Twitter-üzenetében Charles Bo bíboros, a mianmari katolikus egyház legmagasabb rangú főpapja.

Jesus has risen : Hallelujah - Myanmar will rise again! Three women go to the grave to anoint Jesus body. They did not find him, but they found a young man. Yes....Women and Youth of Myanmar. Empty the tombs. The message out of them is resurrection, a new world. pic.twitter.com/Q2DEH2vM0N

— Cardinal Bo (@cardinal_bo) April 4, 2021