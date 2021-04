Tom Brady a pályán kívül is sorra dönti a rekordokat

A korábbi csúcsot is a 43 éves legendás játékos újonckártyája tartotta azzal, hogy egy hónapja 1,32 millió dollárt fizettek érte. Korábban ennyit még nem adtak a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő játékost megörökítő képért.

Az új rekordösszeget is egy olyan kártyáért ajánlották, amely Brady újonc szezonjában került piacra, mindössze 100 darab készült belőle és az irányító saját kézjegyével látta el.

Brady pályafutása első húsz évében a New England Patriotsban játszott, itt hat bajnoki címet nyert, majd eligazolt a Tampa Bay Buccaneershez, amellyel rögtön első idényben, karrierje során hetedik alkalommal elhódította a Vince Lombardi-trófeát. A február 7-i döntőben a Kansas City Chiefset győzte le hazai pályán a floridai gárda.

JUST IN: Tom Brady signed Championship Rookie Ticket card sells at @Lelandsdotcom for $2,252,855. pic.twitter.com/teTEM4vc6Y

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 3, 2021