Több mint tízezren tüntettek maszk nélkül Németországban – FOTÓK

Több mint tízezren tiltakoztak – jórészt védőmaszk nélkül – szombaton a délnyugat-németországi Stuttgart városában a járványkorlátozások ellen – közölte a rendőrség.

A stuttgarti hatóságok előzetesen arra figyelmeztettek, hogy feloszlatják a demonstrációt, amennyiben résztvevői nem tartják be a koronavírus-járvány idején kötelező előírásokat, de a tiltakozás helyszínére vezényelt több száz rendőr nem avatkozott be. A tüntetés jórészt békésen zajlott, bár a Bildt című nap arról számolt be, hogy a felvonulók többször kövekkel dobálták meg a rendőröket.

Sven Metis, a stuttgarti rendőrség szóvivője rámutatott arra, hogy

a baden-württembergi járványügyi előírások nem korlátozzák a gyülekezés szabadságát.

Clemens Maiert polgármester pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy több ezer szabálysértés történt a tüntetés idején, és mindenki pénzbüntetésre számíthat, aki nem viselt maszkot, vagy nem tartotta be az előírt távolságot.

A tiltakozók a Querdenken mozgalom felhívására vonultak ki a stuttgarti utcákra. A Querdenken egy lazán szerveződő mozgalom Németországban, amelynek tagjai tagadják a koronavírus létét vagy a járvány súlyosságát, azzal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket terjesztenek, oltásellenesek, és az elmúlt időszakban többször tüntettek a járványügyi korlátozások ellen.

