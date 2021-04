Karácsonyi bukás Amerikában is? Hatalmasat perecelt sztorijával Buttigieg

Megosztás Tweet



Szinte még meg sem száradt az ellenjegyzés miniszteri kinevezésén, máris vaskos hazugságon kapták rajta Joe Biden új közlekedési miniszterét. Pete Buttigieg azt a benyomást akarta kelteni, hogy biciklivel érkezik a kabinetülésre.

Az utcai terepjáró lassít, s egy kevéssé átlátható helyen leáll, kipakolják belőle a közlekedési minisztert és annak biciklijét. Még egyszer alaposan körülnéznek, aztán a biztonságiak autója (egy SUV, városi terepjáró) tovagurul, s a miniszter is kerekezni kezd a Fehér Ház irányába, azt prezentálva az ott lebzselő sajtósoknak, hogy ő annyira zöld, hogy kerékpárral jár be a hivatalába. A SUV, sőt nem is egy, de kettő, diszkréten követi.

Nem egy banánállamban játszódó filmparódia kezdődik így, ez az amerikai valóság: Egyesült Államok-szerte terjedő Facebook-bejegyzések, videók sokasága mutatja be, ahogy a kedden kinevezett Pete Buttigieg közlekedési miniszter már hivatalának első napján hogyan futott bele egy vaskos hazugságba.

And biked out of the complex. pic.twitter.com/M50jDbEQ1s — Katie Barlow (@katieleebarlow) April 1, 2021

A hivatalos verzió ugyanis az lett volna, hogy a frissen kinevezett miniszter az általa meghirdetett, nagy szabású zöld program jegyében biciklivel érkezik meg Joe Biden kabinetülésére.

A nemzetközi közvélemény mindeddig nem sokat hallott a politikusról: a hírügynökségek kedden rendre megírták, hogy a „a felsőház 86-13 arányban erősítette meg a homoszexualitását nyíltan vállaló, volt South Bend-i polgármester pozícióját a Biden-kabinet egyik legfontosabb posztján.”

A budapestieknek ez már régi vicc

Azt is meg lehetett tudni Pete Buttigiegről, hogy a Harvardi és az Oxfordi Egyetemen végzett, később az Egyesült Államok haditengerészetének tartalékos hírszerző tisztje volt. A demokrata politikus indult a 2020-as elnöki pozícióért, a versenyből március 1-jén esett ki, és azóta Joe Bident támogatta. Az amerikai elnök korábban elmondta, hogy a 39 éves Buttigieg néhai fiára, Beau-ra emlékezteti, és - mint fogalmazott - egykori riválisát egy olyan embernek tartja, aki új hangokat és új ötleteket hozhat a politikába.

Pete Buttigieg elsődleges feladata, hogy megvalósítsa Joe Biden kétmilliárd dolláros klíma- és infrastruktúra-tervét, amely a "zöldberuházások" előtérbe helyezésével utakat és hidakat építene újjá, átalakítaná az emberek utazási szokásait, növelné a nulla károsanyag-kibocsátású tömegközlekedési eszközök számát, valamint 500 ezer elektromos töltőállomást telepítene az országban.

Úgy tűnik, az amerikai közvélemény előtt nem lesz túl hiteles a politikus debütálása.

A hivatali ideje első napjaiban hazugságon kapott politikus esete számos párhuzamot vet föl Karácsony Gergely tavalyi esetével: Budapest frissen megválasztott főpolgármestere szintén telehazudta a sajtót, hogy biciklivel és buszon jár be hivatalába, s ugyanilyen csúfosan bukott le a róla megjelenő felvételek, videók jóvoltából. A két kerék így is soknak tűnik, a főpolgármestert nemrég egy hasonló füllentésen kapták.