Életével fizetett a merényletért a capitoliumi ámokfutó

A capitoliumi rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottat lelőtték, miután az ütközést követően kiszállt az autójából és kést rántott. A támadót kritikus állapotban vitték kórházba, később belehalt sebesülésébe.

Az egyik rendőrtiszt szintén életét vesztette. A capitoliumi rendőrség tájékoztatása szerint az elhunyt kollégájukat William Evansnek hívták, aki 18 éve volt az állomány tagja. A másik rendőrt a sürgősségi orvosi személyzet szállította kórházba.

Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu

Az amerikai sajtó értesülései szerint a támadót Noah Greennek hívták. Az illető az Iszlám Nemzet nevű szélsőséges, elsősorban afro-amerikaiakat vonzó szervezettel rokonszenvezett. A 25 éves férfi, aki valószínűleg Virginiában élt,

Louis Farrakhan az Iszlám Nemzet vezetője, aki 1978-tól szervezte újjá a mozgalmat, visszatérve a korábbi rasszista szemlélethez.

A Capitoliumot a lövöldözés után lezárták, és a személyzetnek megtiltották, hogy elhagyja az épületet, de néhány órával a történtek után feloldották a zárlatot.

Yogananda Pittman, a capitoliumi rendőrség megbízott vezetője elmondta, hogy a gyanúsított a Capitolium északi oldalán elütött két tisztet, majd az egyik beton úttorlasznak ütközött. A gépkocsivezető egy késsel a kezében szállt ki az autóból, és nem reagált a rendőrök felszólításaira. Akkor lőtték le, amikor elindult a rendőrök felé. „Ez rendkívül nehéz időszak a capitoliumi rendőrség életében. Azt kérem mindenkitől, hogy imádkozzanak értünk és a családtagokért” – fogalmazott Pittman.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021