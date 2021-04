Dühöngő svájci tömegre gumilövedékekkel lőttek a rendőrök – FOTÓK

Könnygázt és gumilövedékeket vetett be péntek este a svájci rendőrség a járványkorlátozások elleni tüntető és rendbontó tömeg ellen Sankt Gallen városában.

A rendőrség tájékoztatása szerint helyi idő szerint este kilenc óra után a rendőröknek önvédelemből gumilövedékeket kellett használniuk, hogy megfékezzék az őket mindenféle tárgyakkal dobáló tüntetőket. Később többen gyújtópalackokkal és meggyújtott tárgyakkal kezdtek dobálózni, ezért könnygázt is be kellett vetni ellenük.

St. Gallen: Mindestens zwei Verletzte bei heftigen #Ausschreitungen in der Innenstadt. Jugendliche attackieren Polizei mit Molotowcocktails, Feuerwerk, Flaschen und Steinen. Mehrere Festnahmen. #Krawall #StGallen @StapoSG pic.twitter.com/AOnuFLasN3

A Tagblett újság tájékoztatása szerint mintegy ezer tüntető vonult az utcára a közel 75 ezer lakosú északkelet-svájci Sankt Gallenben, tiltakozva a járványügyi korlátozások ellen.

A koronavírussal fertőzöttek számának megugrása miatt a svájci kormány két héttel ezelőtt úgy döntött, hogy mégsem enyhít a korlátozásokon.

Massive Eskalation in #StGallen am Karfreitag. Molotowcocktails, Flaschen, Böller, Gummischrott... Grösste Krawalle seit 2008 in der Espen-Stadt sein. pic.twitter.com/7Wu9NLdmWz

— Pascal Scheiber (@pascal_scheiber) April 2, 2021