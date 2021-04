Állati körülmények között hajszolja munkára alkalmazottait az Amazon?

Az internetes becsmérlő hadsereget 2018-ban toborozták, de a héten ismét dolguk akadt, amikor az alabamai Amazon központ dolgozói arról döntöttek, hogy szakszervezetet kell-e alapítani a munkakörülményekre vonatkozó panaszok miatt.

A Veritasnak elnevezett képzésről szóló belső dokumentumok szerint kifejezetten azt mondták a lejárató csoportnak, hogy kötekedjenek az emberekkel a közösségi oldalon – számolt be a Daily Mail.

Ez az akció Jeff Bezos kijelentésének tudható be, ugyanis Bezos elégedetlenségének adott hangot az elmúlt hetekben, mondván, cége vezetői nem lépnek fel elég agresszívan az Amazont ért kritikákkal szemben.

Miután a Twitteren a bértollnokok megvédték az Amazon alapítóját, Jeff Bezost, a vállalat egyik legnagyobb kritikusát vették célba, a vermonti liberális szenátort, Bernie Sanderst.

Az Amazon egyik fiókjáról ez az üzenet érkezett a Twitterre:

1/3 I welcome @SenSanders to Birmingham and appreciate his push for a progressive workplace. I often say we are the Bernie Sanders of employers, but that’s not quite right because we actually deliver a progressive workplace https://t.co/Fq8D6vyuh9

Ezzel szemben néhány Amazon-futár azt állítja, hogy kénytelenek voltak zsákokba elvégezni a dolgukat, mert olyan nagy nyomás nehezedik rájuk az Amazonnál, hogy még szüneteket sem mertek tartani.

A cég pedig legnagyobb munkavállalói döntése előtt áll. Abban az esetben, hogyha a vállalat alkalmazottainak többsége a szakszervezeti összefogásra szavaz, az láncreakciót indíthat el az Amazon más létesítményeiben is. Gyakorlatilag ezzel arra kényszerítve az Amazont, hogy felülvizsgálja, hogyan bánik több százezer munkavállalójával.

3/3 So if you want to hear about $15 an hour and health care, Senator Sanders will be speaking downtown. But if you would like to make at least $15 an hour and have good health care, Amazon is hiring.

— Dave Clark (@davehclark) March 24, 2021