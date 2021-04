A terroristák szerint lelőtték a légierő harci repülőgépét

Ezt a Reuters hírügynökség közölte pénteken egy a birtokába jutott videófelvételre hivatkozva, amelynek valódiságát azonban nem tudta független forrásból ellenőrizni.

A nigériai légierő 475-ös lajstromszámú Alpha Jet típusú harci repülőgépe két napja tűnt el az ország északkeleti részében. Megfigyelők szerint a gép elvesztése jelentősen visszaveti a nigériai kormányerők szélsőségesek elleni műveleteit a térségben, ahol a légierő kulcsfontosságú tényezőnek számít a Boko Haram és szakadár szervezete, az Iszlám Állam nyugat-afrikai szervezete (ISWAP) megfékezésében.

A Boko Haram által közzétett felvételen a gép kiégett roncsai láthatóak rajta a nigériai légierő felségjelzésével. A szélsőségesek később egy katonai egyenruhát viselő holttestet is mutatnak a videón. „Ahogy láthatjátok, ez a repülőgép pilótája, akit azért küldtetek, hogy ártson Isten szolgálóinak ” – hangoztatta a felvételen egy maszkos terrorista.

BREAKING:Nigerian Alpha Jet Goes Missing During Boko Haram Operation,The fighter jet went missing on Wednesday around 5pm,amidst fears that it might have been captured or shot down by the Boko Haram terrorists.@NigAirForce #EndNigeriaNow #BiafraExit #ESNFOREVER pic.twitter.com/Bf2dotpXtA

— Fearless Biafran💯🌍💯💥 (@fearlesssoski) April 1, 2021