Rendőröket gázolt el egy ámokfutó a Capitoliumnál, lelőtték a támadót

Feloldották a Capitolium lezárását, de arra kérik az emberek, hogy továbbra is kövessék a rendőri utasításokat – írja a CNN.

Lezárták az amerikai törvényhozás épületének környékét, miután helyi idő szerint péntek délután egy autós elgázolt két rendőrtisztet egy ellenőrzőpontnál, majd autójával egy betonbarikádba rohant.

A capitoliumi rendőrség jelentése szerint a gyanúsítottat meglőtték, amikor az ütközést követően kiszállt az autójából, és kést rántott. A sofőrt kritikus állapotban vitték kórházba. A helyszínre kivonult a nemzeti gárda és az FBI is.



Az egyik rendőrt, aki súlyosabban megsérült, rendőrautóval vitték kórházba, a másikat a sürgősségi orvosi személyzet szállította el. A Capitoliumot a lövöldözés után lezárták, és mindenkinek megtiltották, hogy elhagyja az épületet.

A capitoliumi rendőrség sajtótájékoztatót tartott a támadás után, ahol közölték, hogy meghalt az egyik rendőrtiszt és a támadó – olvasható a CNN-en.

Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021