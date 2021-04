Lövöldözés volt Kaliforniában, egy gyerek is meghalt

A lövések miatt riasztott rendőrök ottani idő szerint este hat óra körül érkeztek a West Lincoln Avenue-ra, egy irodaházhoz, ahol több sérültet és négy áldozatot találtak – számolt be az ABC News hírcsatorna honlapja.

A kaliforniai rendőrség közleményében azt írta, hogy a helyzetet stabilizálták, és a lakosság nincs veszélyben.

Breaking News: Four people, including a child, were killed in a shooting at an office building in Orange County, California, the authorities said. https://t.co/c812V5C6ii

— The New York Times (@nytimes) April 1, 2021