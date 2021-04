Nem „oltogatták" az oltással Cuomót

Az 55 éves Sherry Vill hétfői online sajtótájékoztatóján azt állította, hogy Andrew Cuomo négy évvel ezelőtt megragadta az arcát és megcsókolta a háza előtt. „Tudom, mi a különbség egy ártatlan puszi és a szexuális zaklatás között” – válaszolta Vill egy újságírói kérdésre. „Soha nem éreztem magam olyan kényelmetlenül, mint azon a napon, amikor Cuomo kormányzó eljött a házamba.

– idézte az áldozatot a Fox News hírcsatorna online kiadása.

A Cuomót védő balliberális hírcsatorna Vill esetéhez hasonlóan elkerülte a kormányzó hatodik vádlójával kapcsolatos fejlemények bemutatását is. A CNN egyik műsorvezetője „ellenőrizetlennek” ezért irrelevánsnak minősítette az ügyet, annak ellenére, hogy az amerikai sajtó pártatlan része részletesen beszámolt arról.

Also, let's remember: a CNN anchor is directly implicated in a major corruption scandal because he got his brother, the Governor of New York, to use state funds to provide him special medical treatment, depriving older & needier citizens who were sick:https://t.co/8K5PhvmV5w

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) March 31, 2021